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Директору київського заводу "Маяк" повідомили про підозру

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 12:16
Директору київського заводу "Маяк" повідомили про підозру
facebook.com/Прокуратура міста Києва

Йому повідомлено про підозру за невиплату зарплати працівникам на суму понад 11 млн гривень

Генеральному директору заводу "Маяк" повідомили про підозру за невиплату заробітної плати працівникам на суму понад 11 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру генеральному директору ВАТ "Завод "Маяк" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж на місяць, вчинена умисно керівником підприємства).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2017 року по вересень 2018 року керівник заводу не виплачував заробітну плату 380 працівникам підприємства, внаслідок чого виникла заборгованість на суму 11 млн. 200 тис. гривень. При цьому, незважаючи на заборгованість перед робітниками і при наявності коштів на рахунках глава підприємства здійснював інші платежі, витрачав кошти на господарські потреби і навіть надавав фінансову допомогу стороннім суб'єктам господарської діяльності.

В даний час вирішується питання про обрання керівника підприємства запобіжного заходу.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, посаду генерального директора займає Володимир Гаврилов.

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