Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Зловмисник підробив офіційну документацію

У Києві директора підприємства судитимуть за привласнення 2,4 млн гривень із міського бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, слідчі встановили, що чоловік присвоїв гроші, підробивши службову документацію.

Фігурант - 40-річний киянин, засновник та директор одного із підприємств столиці. Декілька років тому дана організація виграла тендер на будівництво гідровузла в одному із районів Києва. Будучи службовою особою, чоловік підробив офіційну документацію, вказавши в ній завищені об’єми та вартість виконання робіт.

Кошти на оплату послуг підприємства надходили від замовника зі спеціального фонду міського бюджету. Всього впродовж двох років за попередньою змовою із іншими особами, використовуючи своє службове становище, зловмисник привласнив 2,4 млн гривень, а роботи зі спорудження гідровузла так і не завершили.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, генеральному директору заводу "Маяк" повідомили про підозру за невиплату заробітної плати працівникам на суму понад 11 млн гривень.

Крім того, колишньому генеральному директору державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" НАБУ повідомило про підозру у завданні збитків на 68,72 млн гривень