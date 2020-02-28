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У МОЗ назвали кількість померлих внаслідок грипу

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 00:13
У МОЗ назвали кількість померлих внаслідок грипу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Щотижня в Україні фіксують понад 200 тисяч хворих на ГРВІ та грип

Протягом поточного епідеміологічного сезону в Україні померли 43 людини від ускладнень внаслідок грипу. Як передає кореспондент РБК-Україна, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

За його словами, наразу в Україні сезон підвищенної захворюванності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Щотижня фіксують 200-240 тисяч хворих, яким надається допомога.

"На жаль, є і летальні випадки, оскільки лише 1,5-2% населення вакцинується від грипу. Для України сьогодні грип на першому місці. Грип циркулює і в цьому епідсезоні у нас померло 43 особи від грипу", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, у Україні впродовж тижня від ускладнень грипу померли 10 людей.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області внаслідок ускладнень від захворювання грипом протягом тижня померли 2 людини. Жертвами хвороби стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

Ще два летальних випадки від ускладнень грипу було зафіксовано 24 лютого у Кіровоградській області. Від грипу померли 61-річний житель Новоархангельського району і 52-річний житель Олександрівського району. Обидва чоловіки мали супутні хронічні захворювання, проти грипу не були щеплені.

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