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МОЗ оцінив ризики поширення коронавіруса в Україні

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 12:38
МОЗ оцінив ризики поширення коронавіруса в Україні
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

У МОЗ вважають ризики поширення коронавіруса в Україні незначними

Ризики поширення коронавіруса від інфікованого чоловіка з території України є незначними. Про це заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше в Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом в Україні.

"Ризики, що від цієї особи піде поширення по території України незначні", - заявила Скалецька.

Нагадаємо, вірус був виявлений у чоловіка в Чернівцях, які раніше повернувся з Італії. У чоловіка виявили симптоми захворювання 28 лютого, на наступний день він був госпіталізований. 2 березня, завершилося дослідження аналізів. Зараз чоловік госпіталізований, у нього лихоманка і сухий кашель.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд України створило спеціальний сайт з усієї актуальною інформацією про коронавірус. Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна була готова до коронавирусу і закликав не піддаватися паніці.

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) при необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики коронавірусу. При цьому в Україні заявили, що мають достатню кількість тестів на цей час.

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