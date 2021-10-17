У Києві на дачі знайшли мертвим дипломата

У Києві на дачному масиві Осокорки виявили тіло дипломата. За попередніми даними, чоловік помер після падіння зі сходів у власному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва .

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах розповіло, що загиблий був дипломатом. Однак ім'я його не розголошується.

Як повідомляє поліція, жінка зателефонувала до чергової частини поліції і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.

" Попередньо встановлено, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім піднявся і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила Домробітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової травми", - заявив начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський.