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В Киеве на даче нашли мертвым дипломата

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Киев, Воскресенье 17 октября 2021 18:10
В Киеве на даче нашли мертвым дипломата Фото: В Киеве на даче нашли мертвым дипломата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата. По предварительным данным, мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. Однако имя его не разглашается.

Как сообщает полиция, женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - заявил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

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