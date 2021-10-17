В Киеве на даче нашли мертвым дипломата

В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили тело дипломата. По предварительным данным, мужчина умер после падения с лестницы в собственном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева .

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что погибший был дипломатом. Однако имя его не разглашается.

Как сообщает полиция, женщина позвонила в дежурную часть полиции и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

" Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - заявил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.