У Києві частково обмежать рух на Південному мосту

У Києві обмежать рух на естакаді Південного мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київавтодор".

Зазначається, що обмеження діятимуть з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку станції метро "Видубичі".

"На естакаді Південного мосту проводитимемо демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада до 8 грудня. Аби менше впливати на трафік зранку працюватимемо у напрямку Лівого берега, а пообіді - у бік станції метро "Видубичі". Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020. Зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го - на Контрактовій площі.

РБК-Україна писало, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.