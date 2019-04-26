У Києві частково обмежать рух у напрямку Троєщини

У Києві частково обмежать рух транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження будуть діяти з 14:00 2 травня з 14:00 6 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини мосту через р. Десенка. Рух буде частково обмежено у напрямку житлового масиву Троєщина.

"Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності і просить з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 21:00 26 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту буде діяти обмеження в русі транспорту.

рух буде обмежено на мосту Патона з 08:00 28 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з виконанням робіт по ремонту плити проїзної частини. Рух обмежать у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

Крім того, у Києві частково обмежать рух транспорту на эстакадном виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський шляхопровід. Обмеження будуть діяти з 2 по 12 травня у зв'язку з ремонтом деформаційних швів.