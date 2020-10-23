ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві частково обмежать рух по бульвару Дружби народів

Автор: РБК-Україна

У Києві частково обмежать рух автомобільного транспорту по бульвару Дружби народів. Обмеження діятиме в неділю, 25 жовтня.

Про це повідомляє Комунальна корпорація "Київавтодор".

Як повідомляється, на бульварі Дружби народів триває ремонт.

"Оновлюємо ту частину, яка не увійшла в межі капітального ремонту (від вулиці Старонаводницькій до мосту ім. Патона). Капітальний ремонт був проведений на ділянці від вулиці Старонаводницькій до шляхопроводу над залізницею", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

При цьому наголошується, що на ділянці від розв'язки перед мостом ім. Патона ("турбіна") до вулиці Старонаводницькій будуть класти верхній шар асфальту.

Так, на час робіт рух на даній ділянці дороги буде обмежено з 9:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Києві затримується рух фунікулера. Він затримується з технічних причин.

Крім того, у столиці стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київограничение движения