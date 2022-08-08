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У Києві не стягуватимуть оплату за паркування: що трапилось

Фото: у Києві не стягуватимуть оплату за паркування (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Київі тимчасово призупинено оплату паркування на муніципальних майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Це пов’язано із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зміни відображені у додатку "Київ Цифровий".

Зазначається, що інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

При цьому КМДА закликає водіїв паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. За порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи - їх ніхто не скасовував.

Також повідомляється, що перед тим, як відновити плату за паркування, влада повідомить киян завчасно.

Нагадаємо, 16 травня у Києві відновили оплату паркування. При цьому автомобілі, які припарковані з порушенням, будуть евакуйовувати.

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КиївКМДА