У Києві не стягуватимуть оплату за паркування: що трапилось

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Зазначається, що інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

При цьому КМДА закликає водіїв паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. За порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи - їх ніхто не скасовував.

Також повідомляється, що перед тим, як відновити плату за паркування, влада повідомить киян завчасно.