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У Києві судитимуть екс-суддю Солом‘янського райсуду

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 15:46
У Києві судитимуть екс-суддю Солом‘янського райсуду
Фото: Солом’янський суд (flickr.com/nab_ukr)

Судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна

У Києві судитимуть екс-суддю Солом'янського районного суду за шахрайські дії і за одержання хабара за сприяння в знятті арешту на майно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генеральної прокуратури України.

За інформацією правоохоронців, колишній суддя у січні 2017 року, ймовірно, зловживаючи довірою особи, отримав від неї грошові кошти в сумі 22 тис доларів за начебто вирішення ним через одного із заступників Міністра юстиції України питання щодо виключення з державних реєстрів інформації про існуючі обтяження з об‘єкта нерухомості розташованого у Києві.

"Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього судді Солом‘янського районного суду міста Києва, який підозрюється у вчиненні шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами особи в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Суддю було затримано співробітниками Національного антикорупційного бюро України під час отримання грошових коштів.

Зазначимо, що за скоєний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

За інформацією ЗМІ, суддею Солом'янського райсуду Києва, якого спіймали на хабарі, виявився Сергій Зінченко.

Нагадаємо, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаєві затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції в місті Одесі за вимагання та отримання хабара.

Як повідомляє РБК-Україна, 4 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі інспектора патрульної поліції Фастівського відділення поліції Головного управління Нацполіції Київської області.

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