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В Одесі ДБР затримало на хабарі 5 тис. доларів двох поліцейських

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 06:58
В Одесі ДБР затримало на хабарі 5 тис. доларів двох поліцейських
Фото: вилучений хабар (dbr.gov.ua)

Начальник та оперуповноважений кримінальної поліції вимагали гроші за непритягнення до відповідальності

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаєві затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції в місті Одесі за вимагання та отримання хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейські вимагали від громадянина 5 тисяч доларів за те, що не притягатимуть його до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу.

"Неправомірна вигода передавалась правоохоронцям через посередника - колишнього працівника поліції", - зазначають у ДБР.

Поліцейських затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі доларів.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання щодо них запобіжного заходу.

Нагадаємо, 4 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі інспектора патрульної поліції Фастівського відділення поліції Головного управління Нацполіції Київської області.

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