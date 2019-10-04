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ДБР затримало на хабарі інспектора поліції Київської області

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 12:20
ДБР затримало на хабарі інспектора поліції Київської області
Фото: місце затримання (dbr.gov.ua)

Затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі інспектора патрульної поліції Фастівського відділення поліції Головного управління Нацполіції Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, поліцейський вимагав від водія 14 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Полтаві затримали на хабарі заступника начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції у Харківській області. За повідомленням ДБР, правоохоронець вимагав та одержав 2 тис. доларів за закриття кримінальної справи.

Також, як повідомляло раніше РБК-Україна, у Києві затримали слідчого Печерського управління поліції на отриманні хабара. За повідомленням Генпрокуратури, слідчий отримав 35 тис. гривень за повернення техпаспорта на мотоцикл.

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