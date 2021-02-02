У Києві судитимуть банду викрадачів на чолі з екс-депутатом облради

Фото: наручники (РБК-Україна)

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо банди викрадачів, яку очолював колишній депутат Київської обласної ради. Фігурантам справи оголошено підозри за шістьма статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Сімох учасників банди, якою керував екс-депутат, підозрюють у викраденні людей, вимаганні, готуванні до незаконного заволодіння автомобіля, шахрайстві та незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Правоохоронці встановили, що банда викрала двох підприємців та вимагала від них 860 тисяч доларів або майно на таку ж суму. Підприємців змусили підписати фіктивні боргові документи.

"При цьому обвинувачені погрожували застосувати насильство стосовно членів сімей підприємців, знищити та заволодіти їхнім майном, а також застосовували насильство, небезпечне для життя та здоров’я, позбавили волі", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, наприкінці січня у Київській області викрили банду, яка займалася розбійними нападами та викраденням людей. Банду, до якої входили оперативники поліції, очолював підполковник СБУ.

Крім того, минулого року правоохоронці оголосили підозру у замовному викраденні та вимаганні українському забудовнику Максиму Микитасю.