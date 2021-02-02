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В Киеве будут судить банду похитителей во главе с экс-депутатом облсовета

Киев, Вторник 02 февраля 2021 18:11
В Киеве будут судить банду похитителей во главе с экс-депутатом облсовета
Фото: наручники (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении банды похитителей, которую возглавлял бывший депутат Киевского областного совета. Фигурантам дела объявлены подозрения по шести статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Семерых участников банды, которой руководил экс-депутат, подозревают в похищении людей, вымогательстве, приготовлении к незаконному завладению автомобиля, мошенничестве и незаконном хранении наркотических средств.

Правоохранители установили, что банда похитила двух предпринимателей и требовала от них 860 тысяч долларов или имущество на такую же сумму. Предпринимателей вынудили подписать фиктивные долговые документы.

"При этом обвиняемые угрожали применить насилие в отношении членов семей предпринимателей, уничтожить и завладеть их имуществом, а также применяли насилие, опасное для жизни и здоровья, лишили свободы", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в конце января в Киевской области разоблачили банду, которая занималась разбойными нападениями и похищением людей. Банду, в которую входили оперативники полиции, возглавлял подполковник СБУ.

Кроме того, в прошлом году правоохранители объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве украинскому застройщику Максиму Микитасю.

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Новости Украины Общество КиевпохищениедепутатыБандаСудПрокуратура

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