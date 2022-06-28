RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві в ботсаду Гришка знайшли боєприпаси

Архівне фото: у Києві в ботсаду Гришка знайшли боєприпаси (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Піротехніки виявили боєприпаси Другої світової війни у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що піротехніки знайшли 6 снарядів та гранату Ф-1.

Вони знаходились біля Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів.

Окрім того, повідомляється, що всього у період з 24 по 28 червня піротехніки КАРС здійснили 26 виїздів в ботсад Гришка та обстежили майже 65 га площі.

Нагадаємо, столична влада назвала небезпечні парки для прогулянок.

Як повідомлялося раніше, сапери знешкодили вже близько 10 тисяч боєприпасів у Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиїв