У Києві в лікарні на дитину впали двері, поліція почала перевірку

В приміщенні лікарні у Подільському районі Києва травмувалася малолітня дитина, поліцейські проводять перевірку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Дитину госпіталізували до медичного закладу з попереднім діагнозом перелом правого стегна. До поліції звернулася жінка з інформацією про те, що у приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

На місці події слідчо-оперативна група територіального управління поліції та працівники сектору ювенальної превенції провели ряд необхідних першочергових дій.

"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка цій події. Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини цього випадку", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Київській області в пожежі загинули двоє дітей.

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