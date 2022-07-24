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У Києві безкоштовно видаватимуть продукти у разі боїв у місті: як це працюватиме

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Київ, Неділя 24 липня 2022 15:32
У Києві безкоштовно видаватимуть продукти у разі боїв у місті: як це працюватиме Фото: в Києві безкоштовно видаватимуть продукти у разі боїв у місті (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві влада затвердила порядок видачі продуктів. На випадок, якщо у місті вестимуться активні бойові дії, жителі зможуть отримати товари безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Київської міської військової адміністрації №583.

Як отримати

Як вказано в документі, отримати товари можна буде на підставі письмової заяви особи або її представника та пред'явивши в центрах надання адміністративних послуг документи, а саме:

  • паспорт громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - документ, що засвідчує особу та підтверджує спеціальний статус),
  • ідентифікаційний код,
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Крім того, уповноважена особа також надає документ, що підтверджує її дії.

Зазначається, що безкоштовну видачу товарів тривалого зберігання здійснюватимуть на підставі виданого за заявою талона.

Хто видаватиме

Згідно з розпорядженням, видавати безкоштовні товари будуть органи соціального захисту населення, територіальні центри соціального обслуговування громадян, центри соцслужб для сім'ї, дітей та районних у місті адміністрацій.

Чи вистачить продуктів?

Нагадаємо, ще в березні цього року в КМДА заявили, що в Києві накопичили необхідних продуктів харчування для двох мільйонів жителів у разі блокади міста і їх вистачить на два тижні.

Загрози наступу на Київ поки немає

Зазначимо, за словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, у найближчій перспективі не фіксуються наміри російських військ до нового наступу на Київ.

"Але все одно рано чи пізно РФ може повторити такі наступальні дії, - зазначив він.

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КМДА Київ
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