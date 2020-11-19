У Києві банда крала гроші з рахунків, видаючи себе за IT-підтримку банку

У Києві банда крала гроші з банківських рахунків, представляючись IT-підтримкою банку. Вони дзвонили в банк під виглядом необхідності перевірити роботу платіжної системи.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

В угрупованні було п'ять чоловік у віці від 24 до 35 років, двоє з них зараз перебувають у в'язницях.

Встановлено, що зловмисники кілька разів у розмові з співробітниками банку представлялися його ж IT-підтримкою. Нібито для перевірки роботи платіжної системи вони переконували касира провести кілька "тестових" операцій. Таким чином банда перводили гроші на підконтрольні рахунки.

З допомогою цих операцій угруповання привласнило 1,4 мільйона гривень.

За місцями проживання фігурантів, а також в місцях позбавлення волі проведені обшуки, під час яких було вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські та сім-картки. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на 7-12 років з конфіскацією майна.

У середу повідомлялося, що у Львові затримали угрупування, яке крало гроші з офісів і банкоматів. Всього зафіксовано щонайменше вісім епізодів крадіжок.

Раніше начальника одного з відділів управління Державної фіскальної служби в Харківській області викрили у хабарництві. Він систематично вимагав з підприємців гроші.