У Києві автобус збив пішоходів, є постраждалі

У Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" автобус збив трьох людей на пішохідному переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові Еспресо".

Як повідомляється, аварія трапилася на перехресті вулиць Олени Теліги та Юрія Іллєнка. Так, автобус збив трьох жінок, однак третю постраждалу виявили не одразу. Третю людину виявили під автобусом згодом. Усі постраждалі були доставлені в лікарню.

Зазначається, що автобус збив людей на пішохідному переході, протягнув їх через перехрестя і зупинився вже за іншим пішохідним переходом.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, яка має встановити всі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила справу за фактом ДТП з участю карети "швидкої допомоги" та ZAZ Vida на проспекті Броварському у Києві, в результаті якої загинули троє людей.

Так, у поліції зазначили, що водій автомобіля їхав у напрямку станції метро "Лівобережна", виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із машиною "швидкої" та зачепив "Фольксваген", що прямував за "швидкою".

РБК-Україна писало, що 22 лютого у Рівненській області на автодорозі Київ-Чоп у селі Грушвиця Друга сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої загинули три людини, 5-річну дитину шпиталізовано.