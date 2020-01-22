У Києві авто в'їхало в зупинку, є жертва

Фото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

ДТП сталося вранці 22 січня у Дніпровському районі

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якого автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, одна людина загинула, двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що аварія сталася о 6:48 ранку 22 січня по бульвару Перова, що в Дніпровському районі Києва.

"Водій автомобіля "Renault Logan" скоїв наїзд на зупинку транспортних засобів і загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці - отримали травми. Обидва травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації", - повідомили в ДСНС.

Загиблого і потерпілого, рятувальникам довелося звільнити з автомобіля за допомогою гідравлічного інструменту.

Обставинами ДТП займатися правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпрі сталася ДТП за участю трьох автомобілів. В результаті зіткнення загинули два пасажири авто, яке спровокувало зіткнення.

Також повідомлялося, що на автодорозі "Мукачево-Рогатин-Львів" в Закарпатській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого постраждали троє дітей і шестеро дорослих.