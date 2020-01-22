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В Киеве авто въехало в остановку, есть жертва

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 09:21
В Киеве авто въехало в остановку, есть жертва
Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

ДТП произошло утром 22 января в Днепровском районе

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что авария произошла в 6:48 утра 22 января по бульвару Перова, что в Днепровском районе Киева.

"Водитель автомобиля "Renault Logan" совершил наезд на остановку транспортных средств и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке - получили травмы. Оба травмированных были переданы медикам для дальнейшей госпитализации", - сообщили в ГСЧС.

Погибшего и пострадавшего спасателям пришлось деблокировать из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

Обстоятельствами ДТП заниматься правоохранительные органы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения погибли два пассажира авто, которое спровоцировало столкновения.

Также сообщалось, что на автодороге "Мукачево-Рогатин-Львов" в Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.

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