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В Дніпрі на проспекті зіштовхнулися три автомобілі, є жертви

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 10:28
В Дніпрі на проспекті зіштовхнулися три автомобілі, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинули пасажири авто, яке спровокувало зіткнення

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпропетровської області.

Аварія сталася вчора ввечері о 19:00 на проспекті Малиновського. Лобове зіткнення відбулося між автомобілями Opel Omega, Daewoo Lanos та Zaz Sens.

В результаті водій та пасажирка Opel Omega загинули на місці. Рятувальники за допомоги спецтехніки діставали тіла загиблих. Водії двох інших автомобілів отримали травми. Одного з них шпиталізували з відкритим переломом колінного суглоба.

Попередньо, водій Opel виїхав на зустрічну смугу. Усі обставини з'ясовує поліція.

Раніше у Харківській області на узбіччі автодороги Дергачі - Козача Лопань виявили тіла двох загиблих чоловіків з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями.

РБК-Україна писало, що на автошляху "Мукачево-Рогатин-Львів" у Закарпатській області зіткнулись два автомобілі, в результаті чого постраждали троє дітей та шестеро дорослих. Попередньо встановлено, що 32-річна мешканка міста Чоп на автомобілі "Кіа-Rіо", здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault.

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