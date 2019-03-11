ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві заарештували поліцейського, який поранив патрульного

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 20:50
У Києві заарештували поліцейського, який поранив патрульного
Ілюстративне фото (facebook.com/patrol police)

Працівника Національної поліції заарештували без права на заставу

У Києві Печерський райсуд заарештував без права на заставу працівника поліції охорони, який під час конфлікту ножем поранив інспектора патрульної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури Києва Facebook.

Працівника поліції охорони затримали в порядку ст. 208 КПК України і оголосили підозра по 1 ч. ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень), санкція якої передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 березня в Києві працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів інспектору патрульної поліції. Слідчі ДБР розслідують обставини бійки двох співробітників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення. За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції.

Постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітки, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітки, плеча та стегна. 

У Києві ввечері утворились затори Рятувальники отримали 41 заявку на ліквідацію наслідків вітру у Києві
Новини України Київ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся