У Києві заарештували поліцейського, який поранив патрульного

Ілюстративне фото (facebook.com/patrol police)

Працівника Національної поліції заарештували без права на заставу

У Києві Печерський райсуд заарештував без права на заставу працівника поліції охорони, який під час конфлікту ножем поранив інспектора патрульної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури Києва Facebook.

Працівника поліції охорони затримали в порядку ст. 208 КПК України і оголосили підозра по 1 ч. ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень), санкція якої передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 березня в Києві працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів інспектору патрульної поліції. Слідчі ДБР розслідують обставини бійки двох співробітників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення. За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції.

Постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітки, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітки, плеча та стегна.