У Києві повідомили про мінування лікарні: йде евакуація персоналу і пацієнтів

У Києві повідомили про мінування сьомий клінічної лікарні. Зараз з приміщення лікарні проводиться евакуація персоналу і пацієнтів.

"Такий виклик надійшов у сьому клінічну лікарню. Зараз проходить евакуація персоналу і пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз очікується на місце прибуття правоохоронців.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект про покарання за лжеминировании. При цьому нардепи не стали вводити конфіскацію майна за таке порушення.

Відзначимо, минулого тижня у Києві повідомили про мінування урядового кварталу.

Також повідомлялося, що в Сумах правоохоронці шукали вибухівку в будівлі мерії, держадміністрації та СБУ.

Крім того, в одеській школі шукали вибухівку. На електронну однієї з шкіл надійшло повідомлення про замінування навчального закладу.

Як повідомляло РБК-Україна, днями у Харкові затримали анонімного мінера. Він 16 разів повідомляв про мінування.