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У Києві повідомили про мінування лікарні: йде евакуація персоналу і пацієнтів

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 11:48
У Києві повідомили про мінування лікарні: йде евакуація персоналу і пацієнтів Фото: повідомили про мінування сьомий клінічної лікарні (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві повідомили про мінування сьомий клінічної лікарні. Зараз з приміщення лікарні проводиться евакуація персоналу і пацієнтів.

Про це повідомляє "Муніципальна варта Києва".

Наголошується, що зараз очікується на місце прибуття правоохоронців.

"Такий виклик надійшов у сьому клінічну лікарню. Зараз проходить евакуація персоналу і пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект про покарання за лжеминировании. При цьому нардепи не стали вводити конфіскацію майна за таке порушення.

Відзначимо, минулого тижня у Києві повідомили про мінування урядового кварталу.

Також повідомлялося, що в Сумах правоохоронці шукали вибухівку в будівлі мерії, держадміністрації та СБУ.

Крім того, в одеській школі шукали вибухівку. На електронну однієї з шкіл надійшло повідомлення про замінування навчального закладу.

Як повідомляло РБК-Україна, днями у Харкові затримали анонімного мінера. Він 16 разів повідомляв про мінування.

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