У Києві аграрії вийшли на протест проти "квот Фірташа" та монополії на ринку міндобрив

Фото: протест аграріїв під Кабміном (facebook.com)

Фермери передали звернення до Кабміну й Офісу президента

Близько двох тисяч аграріїв вийшли на протест під Кабінет міністрів України та Офіс президента проти введення квот на імпорт мінеральних добрив. Подібні акції відбуваються також в інших регіонах.

Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, фермери вимагали заблокувати ініціативу Міністерства економіки про квотування фізичних обсягів імпорту. На думку аграріїв, це призведе до зміцнення монополії хімзаводів олігарха Дмитра Фірташа та підвищення вартості міндобрив для сільгоспвиробників.

"Добрива займають у собівартості продукції до 30%. Хліб буде дорожчий, тому це стосується всіх громадян України. В умовах запровадження ринку землі, непростої погодної ситуації, складного доступу до фінансування здирати кошти на дорогі добрива - це злочин", - заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, компанії Фірташа покривають до 80% внутрішнього ринку. Користуючись своїм становищем, він зможе створити штучний дефіцит та ажіотаж, що може підняти ціну на добрива втричі, наголошує експерт.

Крім того, на його думку, обмеження імпорту добрив із країн ЄС може спровокувати дзеркальні дії з боку стратегічних партнерів України.

Фермери передали звернення до Кабміну й Офісу президента та влаштували символічний збір грошей для очільників Мінекономіки.

"Скільки ще нам потрібно виходити на акції, щоб переконати їх не шкодити своїм же громадянам, аби добре було олігархові", - заявив один з учасників, фермерів з Хмельницького Ігор Гай.

Зазначається також, що акцію організували найбільші аграрні асоціації України - Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнський конгрес фермерів, Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Агро-Продовольча Рада.

Нагадаємо, з 2010 року холдинг Фірташа Ostchem володіє основними заводами з виробництва азотних добрив в Україні. Розпочата у 2014 році лібералізація відкрила український ринок для виробників із країн ЄС, Північної Африки, Туреччини, Казахстану, Грузії, Білорусі та інших країн. Імпорт зупинив зростання цін на добрива, вартість яких на 20-30% перевершує середньосвітову. У разі ж встановлення квот продукція заводів Фірташа буде безальтернативною.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки заявила про наміри ввести обмеження на імпорт міндобрива в Україні з ЄС, Білорусі, Узбекистану та інших країн терміном на 3 роки.

Раніше Антимонопольний комітет визнав групу компаній Ostchem монополістом, який зловживає своїм монопольним становищем і отримує надприбутки шляхом завищеної вартості добрив.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна