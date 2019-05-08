У Києві на 9 травня зміниться графік громадського транспорту

У Києві 9 травня графік громадського транспорту зміниться у зв'язку з проведенням заходів з нагоди Дня пам'яті та примирення, День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з початку руху і до закінчення заходів змінюється рух тролейбусного маршруту № 38, автобусних маршрутів №№ 24, 55, 62.

"Рух тролейбусів маршруту № 38 буде організовано від ст. м. "Видубичі" до бульвару Лесі Українки (до вул. Новогоспитальной). Рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону ім. В. В. Лобановського", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рух автобусів маршруту № 55 буде організовано від Дарницького площі до вулиці Старонаводницькій з власної трасою, далі - вул. Генерала Алмазова - б-р Лесі України - вул. Басейна - вул. Еспланадна - ст. м. "Палац Спорту" (в зворотному напрямку вул. Рогнединская - вул. Шота Руставелі - вулиця Басейна - б-р Лесі українки - вул. Новогоспитальна - вул. Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом).

Також рух автобусів маршруту № 62 буде організовано від Ботанічного саду до бульвару Лесі українки (до вул. Новогоспитальной).