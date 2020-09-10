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У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантину

Автор: РБК-Україна

У Києві майже 64% гуртожитків не дотримуються карантинні обмеження. Це робить їх потенційно небезпечними в плані поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Порушення санітарних заходів виявили у 38% перевірених столичних гуртожитків. Серед порушень: відсутність термометрії працівників, немає запасу деззасобів, працюють без засобів індивідуального захисту, не вирішене питання утилізації ЗІЗ, відсутні елементарні засоби особистої гігієни (серветки, одноразові рушники, мило).

"Такі результати перевірки 42 студентських гуртожитків столиці на відповідність дотримання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у гуртожитках у період карантину через поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що студентські гуртожитки, за прогнозами епідеміологів, стануть двигунами підвищення захворюваності, що пов'язано з тим, що в них важко тримати дистанцію, а також молоді люди найчастіше хворіють на коронавірус без видимих клінічних симптомів.

Наголошується, що за вказаний період фахівці перевірили 13 гуртожитків, з яких у 8 установлені порушення та складено протоколи.

Нагадаємо, 10 вересня після оновлення карантинного зонування Київ потрапив в "помаранчеву зону".

Крім того, Олег Рубан пояснив, чому Київ потрапив в "помаранчеву зону".

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