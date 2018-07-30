У Києві до 3 серпня можна безкоштовно пройти медобстеження

Жителі Києва в період з 30 липня по 3 серпня можуть безкоштовно пройти медичне обстеження

Мешканці Києва в період з 30 липня по 3 серпня можуть безкоштовно пройти медичне обстеження в рамках проекту "Доктор у Вашому домі". Про це йдеться на сайті Київської міської адміністрації.

Повідомляється, що в Києві буде тривати пілотний проект "Доктор у Вашому домі" для профілактики та раннього виявлення захворювань киян. Всього з початку роботи проекту "Доктор у Вашому домі" у всіх районах столиці обстеження пройшов 17 251 киянин.

За словами першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, в рамках проекту кияни можуть безкоштовно пройти медичне обстеження. Зокрема, отримати первинні консультації за станом здоров'я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру і холестерину в крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла тощо.

"Серед обстежених за минулий тиждень 1456 осіб страждають підвищеним тиском, 413 осіб мають підвищений рівень холестерину, а в 181 особи виявлено підвищення активності рівня цукру крові. Крім того, ряд обстежених мають надлишкову вагу", - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, 6 листопада столична влада запровадила пілотний проект, завдяки якому кожен охочий зможе отримати консультацію лікаря, не відвідуючи медзаклад. Щоб охопити якомога більше жителів столиці, проект буде реалізовуватися у кілька способів. По-перше, це облаштування стаціонарних пунктів "Лікар у Вашому домі" в багатолюдних місцях. Зокрема, в торгових центрах, ЦНАП та інших.