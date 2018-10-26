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У Києві 28 жовтня можуть змінити графік роботи метро

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 17:29
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В неділю 28 жовтня може бути обмежено роботу трьох станцій метро

У Києві в неділю, 28 жовтня, можливе внесення змін у роботу метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Зазначаєтья, що у цей день на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між футбольними клубами "Динамо" та "Львів". У зв'язку з цим можуть тимчасово обмежити роботу на трьох станціях метрополітену.

"Так, після закінчення гри, для належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - повідомляє прес-служба метрополітену у Twitter.

У Києві 28 жовтня можуть змінити графік роботи метро

Нагадаємо, в четвер, 26 жовтня, у Києві на станції метро "Почайна" (колишня "Петрівка") на колійній стіні змонтували нову назву. Як повідомили в прес-службі столичної підземки, закупівля 4 комплектів металевих літер обійшлася у 110 тисяч гривень.

Додамо, що у Києві вирішили побудувати лінію метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина. Також планується облаштувати пересадочні вузли на станціях метрополітену "Вокзальна", "Лук'янівська" і "Тараса Шевченка", які дадуть змогу розвантажити існуючі пересадочні вузли метрополітену в центральній частині міста.

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