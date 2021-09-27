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Центр Києва на вихідних перекриють для транспорту: список вулиць

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 15:08
Центр Києва на вихідних перекриють для транспорту: список вулиць Фото: центр Києва на вихідних перекриють для транспорту (Віталій Носач/РБК-Україна )
Автор: Марія Кучерявець

У Києві в центрі 2 та 3 жовтня перекриють рух транспорту на низці вулиць. Причиною тому є масовий спортивний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Київ Нова пошта напівмарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", за маршрутом якого передбачено обмеження транспортного руху", - йдеться в повідомленні.

За інформацією організаторів, рух перекриють 2 жовтня із 09:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Прорізною).

Крім того, обмежать рух 3 жовтня з 06:30 до 16:00 на таких вулицях:

  • Хрещатик, 36;
  • Хрещатик (від перехрестя з вулицею Архітектора Городецького в сторону Бессарабської площі);
  • Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вулиці Жилянської);
  • Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги);
  • проспект Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці В'ячеслава Чорновола);
  • Жилянська (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі);
  • Шота Руставелі;
  • Рогнідинська;
  • Еспланадна (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної);
  • Басейна (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик);
  • Бессарабська площа;
  • Прорізна (від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської);
  • Пушкінська (від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького);
  • Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Центр Києва на вихідних перекриють для транспорту: список вулиць

Фото: схема перекриття вулиць у Києві 3 жовтня (kyivcity.gov.ua)

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