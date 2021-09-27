Центр Києва на вихідних перекриють для транспорту: список вулиць
Фото: центр Києва на вихідних перекриють для транспорту (Віталій Носач/РБК-Україна )
У Києві в центрі 2 та 3 жовтня перекриють рух транспорту на низці вулиць. Причиною тому є масовий спортивний захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Київ Нова пошта напівмарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", за маршрутом якого передбачено обмеження транспортного руху", - йдеться в повідомленні.
За інформацією організаторів, рух перекриють 2 жовтня із 09:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Прорізною).
Крім того, обмежать рух 3 жовтня з 06:30 до 16:00 на таких вулицях:
- Хрещатик, 36;
- Хрещатик (від перехрестя з вулицею Архітектора Городецького в сторону Бессарабської площі);
- Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вулиці Жилянської);
- Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги);
- проспект Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці В'ячеслава Чорновола);
- Жилянська (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі);
- Шота Руставелі;
- Рогнідинська;
- Еспланадна (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної);
- Басейна (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик);
- Бессарабська площа;
- Прорізна (від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської);
- Пушкінська (від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького);
- Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).
Фото: схема перекриття вулиць у Києві 3 жовтня (kyivcity.gov.ua)