У Києві 16 людей отруїлися шаурмою

Поліція почала розслідування за фактом масового отруєння людей

Поліція Києва почала розслідування за фактом масового отруєння людей шаурмою в Дніпровському районі. Про це йдеться на сайті поліції столиці.

Повідомляється, що в даний час від лікарняних установ надійшло 16 повідомлень. Правоохоронці вилучили продукцію та обладнання торгової точки.

За даними поліції, в чергову частину Дніпровського управління поліції вчора протягом дня надійшли повідомлення лікарів з різних інфекційних відділень медичних установ про госпіталізацію громадян з гострими кишковими інфекціями.

Встановлено, що напередодні постраждалі купували шаурму на Броварському проспекті, після вживання якої стали себе погано почувати. Їх доставили в лікувальні установи.

За словами начальника управління Олександра Кузьміна, слідчим відділом внесено відомості про подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

"Наразі призначено ряд експертиз, серед яких-судово-медичні та продуктів харчування. Також проводиться перевірка закладу, у якому громадяни придбали фаст-фуд. Поліція вилучила обладнання і спілкується з власником і працівниками", - повідомив Кузьмін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київську токсикологічну реанімацію з гострим отруєнням грибами госпіталізовано 6 осіб.