У Києві 10-11 лютого перекриють рух транспорту: названа причина
До Києва 10-11 лютого з офіційним візитом приїде прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте. У цей час у деяких районах столиці тимчасово обмежать рух транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління державної охорони України.
"10-11 лютого у зв'язку з робочим візитом в Україну прем'єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніте можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.",- йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ними здійснюватиметься Охорона самого Інгриди Шимоніте та членів делегації, які її супроводжуватимуть.
Нагадаємо, 8-9 лютого з візитом в Україні перебуває міністр закордонних справ ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено.
Зазначимо, 7-8 лютого з дводенним візитом в Україні перебували глави МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський. Вони відвідали район операції Об'єднаних сил (ООС).