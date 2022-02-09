У Києві 10-11 лютого перекриють рух транспорту: названа причина

До Києва 10-11 лютого з офіційним візитом приїде прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте. У цей час у деяких районах столиці тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління державної охорони України.

"10-11 лютого у зв'язку з робочим візитом в Україну прем'єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніте можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.",- йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ними здійснюватиметься Охорона самого Інгриди Шимоніте та членів делегації, які її супроводжуватимуть.