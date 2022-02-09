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У Києві 10-11 лютого перекриють рух транспорту: названа причина

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Київ, Середа 09 лютого 2022 17:19
У Києві 10-11 лютого перекриють рух транспорту: названа причина Фото: у Києві 10-11 лютого перекриють рух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

До Києва 10-11 лютого з офіційним візитом приїде прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте. У цей час у деяких районах столиці тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління державної охорони України.

"10-11 лютого у зв'язку з робочим візитом в Україну прем'єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніте можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району.",- йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", ними здійснюватиметься Охорона самого Інгриди Шимоніте та членів делегації, які її супроводжуватимуть.

Нагадаємо, 8-9 лютого з візитом в Україні перебуває міністр закордонних справ ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено.

Зазначимо, 7-8 лютого з дводенним візитом в Україні перебували глави МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський. Вони відвідали район операції Об'єднаних сил (ООС).

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