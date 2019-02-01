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У Києві з 1 лютого зросли тарифи на воду

Нові тарифи вже затвердила НКРЕКП

АК "Киевводоканал" повысил с 1 февраля 2019 года на 11% тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отметили в АК "Киевводоканал", новые тарифы утверждены на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 25 января 2019 года.

Таким образом, АК "Киевводоканал" установил 1 февраля 2019 года следующие тарифы:

- тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 10,812 грн (в т. ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотвода;

- тариф на услугу централизованного снабжения холодной водо, водоотвод (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), из них:

  • 11,544 грн (в т. ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 10,212 грн (в т. ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотвода.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине вступили в силу новые повышенные тарифы на отопление и горячую воду.

Как сообщало РБК-Украина, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн, что на 7,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Всего за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

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