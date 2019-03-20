У Києві з 1 квітня відключать від електроенергії 64 підприємств

Ці підприємства досі не уклали договори з оператором системи розподілу

Постачальник "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго" офіційно повідомив оператора системи розподілу ДТЕК Київські Електромережі про те, що з 1 квітня 64 столичних споживачі-юридичних особи мають бути відключені від електроживлення. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Як зазначили в адміністрації, ймовірно, що аналогічні листи отримали оператори системи розподілу в усій Україні. За інформацією на сайті ДП "Укрінтеренерго", його клієнтами є понад 1300 організацій в Україні. Серед них – водоканали, теплоцентралі, державні підприємства та держшахти.

За даними КМДА, у місті Києві клієнтами ДП "Укрінтеренерго" є комерційні структури, державні та комунальні підприємства, що забезпечують життєдіяльність міста. Станом на 19 березня 2019 року кандидатами на відключення є 64 організації, які не уклали договір із новим електропостачальником. Серед них 2 підприємства "Укроборонпрому" (завод "Маяк" і ДП "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів"), "Центр державного земельного кадастру" (адмініструє базу даних усіх земельних ділянок), кіностудія імені О. Довженка, кілька підприємств КП "Київпастранс", "ДІМ-СЕРВІС 19" (будинки забудовника Войцеховського на Харківському шосе).

У КМДА нагадали, що згідно з законом, постачальник "останньої надії" (ПОН) не мав права відмовити в укладанні договору та був зобов’язаний надавати послуги з постачання електроенергії, але не більше ніж 90 днів, тобто з 1 січня до 1 квітня. Далі ПОН має ініціювати припинення електропостачання споживачу, якщо за 3 місяці клієнт не вибрав собі постачальника електроенергії та не уклав із ним договір на ринкових умовах. Про це йдеться у частини 9 ст. 64 ЗУ "Про ринок електроенергії".

"У нових умовах ринку оператор системи розподілу (ОСР) просто зобов’язаний негайно виконати припис та припинити електропостачання споживачу, отримавши від постачальника "останньої надії" заявку про відключення споживача. Це є такою ж функцією ОСР, як і розподіл електроенергії мережами, експлуатація та ремонт мереж, підстанцій, ліній електропостачання", - йдеться в повідомленні КМДА.

Невиконання ОСР заявки про відключення та продовження електропостачання всупереч припису постачальника будуть вважатися нацрегулятором НКРЕКП порушенням закону. Якщо клієнт не згоден із сумою у рахунках, відключенням або переведенням до постачальника "останньої надії", то всі ці питання він вирішує виключно з постачальником.

Правила роботи на ринку, що передбачають припинення електропостачання боржникам, діють у всіх європейських країнах, зокрема, Латвії, Молдові, Німеччині, Іспанії тощо. Вони є невід’ємною складовою вільного ринку електроенергії.

Нагадаємо, із 1 січня 2019 року в Україні вступила в дію реформа ринку електроенергії. Найбільших змін зазнали умови постачання електроенергії для юридичних осіб. Підприємства, організації, установи, чия договірна потужність електроустановок перевищує 150 кВт, мали до 11 грудня 2018 року вибрати собі постачальника електроенергії та укласти з ним договір на ринкових умовах.

Компанії, які не знайшли постачальника у новому ринку, згідно зі ст. 64 ЗУ "Про ринок електроенергії" та рішенню Кабінету міністрів, із 1 січня стали клієнтами постачальника "останньої надії", функції якого на всій території України виконує ДП "Укрінтеренерго". Усього їх, за даними операторів системи розподілу, в усій країні - 1 тисяча 339 споживачів.