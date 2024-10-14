В Киев идут первые заморозки: названа дата

Жителей Киева предупредили о приближении сильных заморозков уже в конце этой недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью с 17 по 19 октября в столице ожидается понижение температуры до 0-2° как в воздухе, так и на почве. На эти дни в столице будет установлен I уровень опасности - желтый.
Ночью по области в этот период также ожидаются сильные заморозки 0-5° и соответственно II уровень опасности, который еще называют оранжевым.
Напомним, что метеорологическая осень в Киеве началась с опозданием на две недели, а именно – 30 октября. Это могло быть связано с теплым летом.
Октябрь прогнозируется более теплым, чем обычно. Температуры будут постепенно снижаться, особенно во второй половине месяца.
Ночью возможны заморозки, особенно на севере и западе страны.
Также ожидаются дожди, иногда сильные, особенно в западных и центральных областях. Ветры преимущественно западного и северо-западного направления. В конце месяца могут быть заморозки на почве и воздухе.
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 17, 18 и 19 октября, в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы ожидаются заморозки.
Подробнее о погоде в Украине на эту рабочую неделю можно узнать в материале РБК-Украина.
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