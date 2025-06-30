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В Киев впервые прибыл новоназначенный глава МИД Германии

Понедельник 30 июня 2025 08:44
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В Киев впервые прибыл новоназначенный глава МИД Германии Фото: Иоганн Вадефуль, глава Министерства иностранных дел Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев с обязательством помощи Украине прибыл глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганн Вадефуль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вадефуля, которого цитирует Deutsche Welle.

По прибытии Вадефуль заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается подчинить Украину и самостоятельно определить свою судьбу.

"Он атакует украинцев жестоким террором бомбардировок... Но несмотря на все разрушения и весь террор, украинцы ежедневно снова и снова с решимостью защищают свою страну, свою свободу и свое будущее. Они демонстрируют невероятное мужество, силу и выносливость. Это заслуживает нашего наивысшего уважения", - заявил он.

В том же числе глава ведомства пообещал, что Германия и в дальнейшем будет твердо стоять на стороне Украины и помогать ей успешно защищаться с помощью гуманитарной и экономической помощи, современных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также другого вооружения. В частности отметил, что "с этим обязательством сегодня приехал в Киев".

Вопрос завершения войны

Вадефуль добавил, что Украина неоднократно доказывала, что готова завершить полномасштабную войну путем серьезных переговоров. Зато Россия не желает отступать ни от одного из своих ультиматумов, поскольку желает капитуляции страны.

"И пока это так, мы и в дальнейшем будем ограничивать способность Путина финансировать эту преступную войну с помощью санкций. Над этим мы интенсивно работаем в рамках Европейского Союза и вместе с партнерами из G7", - сказал он.

Поддержка Украины со стороны Германии

Германия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя военную, гуманитарную и финансовую помощь.

Кроме поставок вооружения, Берлин участвует в международных усилиях по восстановлению инфраструктуры, усилению энергетической устойчивости Украины и помощи переселенцам. Германия также играет роль в формировании единой позиции Европейского союза (ЕС) в поддержку Украины.

В начале мая Берлин передал Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты к IRIS-T, боеприпасы, беспилотники, средства разминирования и тому подобное.

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