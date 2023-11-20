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В Киев приехал не только Остин: о чем генералы США говорили с Зеленским

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин(president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киев с рабочим визитом приехал не только министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, но и командующий Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американской делегацией поблагодарил президента США, его администрацию, обе палаты Конгресса и весь американский народ за неизменную поддержку Украины, прежде всего военную. 

Кроме того, Зеленский заявил о важности визита американской делегации накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", результаты которого должны усилить позиции Украины на поле боя. В частности, президент подробно рассказал об актуальной ситуации на фронте, стратегических целях и первоочередных потребностях Сил обороны.

Он также подчеркнул важность продолжения непрерывных поставок союзниками всего необходимого вооружения и снарядов. Отдельно Зеленский заявил о необходимости усиления возможностей Украины накануне зимы.

Во время встречи Зеленский вместе с американской делегацией обсудил вопросы свободы мореплавания в Черном море и обеспечения функционирования альтернативного "зернового коридора".

"Очень важно, что нам удалось достичь прогресса в установлении контроля над Черным морем, а также обеспечить работу альтернативного гуманитарного маршрута. Это дает Украине возможность оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности", - заявил глава государства.

Визит главы Пентагона в Украину.

Глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он намерен обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

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