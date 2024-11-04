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В Киев прибыл главный инспектор США по мониторингу помощи Украине

Понедельник 04 ноября 2024 22:39
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В Киев прибыл главный инспектор США по мониторингу помощи Украине Фото: Карделл Ричардсон и Бриджит Бринк (x.com/USAmbKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В Киев в понедельник, 4 ноября, прибыл главный инспектор Госдепартамента США Карделл Ричардсон. Он ответственен за мониторинг прозрачности и подотчетности американской помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Приятно приветствовать Главного инспектора Госдепартамента США Ричардсона в Украине", - написала Бринк.

Она также отметила, что этот визит является важной частью усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечению общественной поддержки борьбы за свободу Украины.

Мониторинг военной помощи Украине

Напомним, что в сентябре прошлого года Пентагон направил в Киев инспекторов для мониторинга военной помощи Украине США. Подобная американская проверочная миссия работала в Украине и в начале этого года.

Как ранее заявили в Агентстве США по международному развитию (USAID), Штаты не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью.

Также в ноябре 2023 года в Минобороны Украины рассказали, что эксперты мониторинговой миссии Европейского фонда мира (European Peace Facility) проводили учет переданного Силам обороны вооружения от стран Евросоюза.

В марте 2024 года Управление отчетности правительства США (GAO) представило для Министерства обороны рекомендации по обеспечению отслеживания и надлежащего использования оборудования американского производства, предоставляемого Украине в рамках оборонной помощи.

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