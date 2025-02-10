В Киев прибыла глава Европейского инвестиционного банка

В Киев, сегодня, 10 февраля, прибыли посол Европейского союза (ЕС) в Украине Катарина Матернова и глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Европейского союза в Украине Катарину Матернову.

"Прекрасно приехать в Киев с Надией Кальвиньо, которую тепло встретил Александр Перцовский (глава "Укрзализныци", - ред.). Еще одно замечательное путешествие с "Укрзализныцей" - мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ", - написала посол.

ЕИБ

Кальвиньо возглавила Европейский инвестиционный банк в декабре 2023-го. Она отвечает, в частности, за помощь Украине.

ЕИБ выделит Украине средства на два проекта обновления. Финансирование происходит в рамках сотрудничества с Киевом, принципы которого заложены в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан еще 21 июня 2023-го.

Меморандумом предусмотрено выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

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