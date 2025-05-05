В Киев прибыла Джули Дэвис: она возглавит посольство США в Украине

"Мы рады приветствовать в Киеве Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Дэвис прибыла в Украину "в критическое время" для продолжения реализации политики президента США Дональда Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине.

Кто такая Дэвис

Джули Дэвис является дипломатом старшего ранга и лауреатом Премии президентского ранга. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерскую степень в Принстонском университете.

Дэвис свободно общается на русском и французском языках. Перед назначением послом США на Кипре она исполняла обязанности спецпосланника США в Беларуси, став первым послом США в этой стране с 2008 года.

Ранее она работала заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО. В ее карьере также были различные должности в штабе НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России, а также в Совете национальной безопасности и других подразделениях Государственного департамента.

На днях Дэвис назначили временным поверенным в делах США в Украине.