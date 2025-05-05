В Киев прибыла Джули Дэвис: она возглавит посольство США в Украине

В понедельник, 5 мая, в Киев прибыла временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США
"Мы рады приветствовать в Киеве Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Дэвис прибыла в Украину "в критическое время" для продолжения реализации политики президента США Дональда Трампа, направленной на завершение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине.
Джули Дэвис является дипломатом старшего ранга и лауреатом Премии президентского ранга. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерскую степень в Принстонском университете.
Дэвис свободно общается на русском и французском языках. Перед назначением послом США на Кипре она исполняла обязанности спецпосланника США в Беларуси, став первым послом США в этой стране с 2008 года.
Ранее она работала заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО. В ее карьере также были различные должности в штабе НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России, а также в Совете национальной безопасности и других подразделениях Государственного департамента.
На днях Дэвис назначили временным поверенным в делах США в Украине.
В начале апреля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Тогда баллистическая ракета с кассетной боевой частью взорвалась в воздухе возле детской площадки. Из-за такой атаки погибли девять детей, также дети были среди пострадавших.
Тогдашняя посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировав на эту трагедию в соцсети X не упомянула о причастности России к атаке. Она указала, что "такой удар - очередное доказательство, почему войну нужно прекратить".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" реакция Бринк на удар по Кривому Рогу. Он назвал такую реакцию слабой.
Уже на следующий день Бринк снова отреагировала на террористический удар по Кривому Рогу, уточнив, что в нем виновата Россия.
Через несколько дней после этого стало известно, что Бринк уходит в отставку.
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