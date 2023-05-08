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В Киеве усилили меры безопасности 8 и 9 мая

Фото: у Киева ужесточили меры безопасности 8 и 9 мая (mvs.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители в Киеве будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы 8 и 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители будут обеспечивать публичную безопасность и порядок, в том числе в местах возможных возложений цветов и возле мемориалов, путем выставления пеших нарядов. Также в эти поминальные дни полицейские будут следить за правопорядком у кладбищ.

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить в ближайшее укрытие.

Кроме того, на освобожденных территориях области остается минная опасность в лесных полосах, поэтому лучше не отдыхать в лесах и на побережьях водоемов.

Также напомним, что в Киеве действует комендантский час с 00:00 до 05:00. В это время запрещено передвигаться по улицам города.

Напомним, в Минобороны отметили, что усиление агрессии РФ не зависит от даты и возможно до тех пор, пока идет война.

Между тем, в ряде областей школьников 8 и 9 мая перевели на дистанционную форму обучения.

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9 Мая