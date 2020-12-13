З Києва у перший рейс вирушив поїзд в Авдіївку

З вокзалу "Київ-Пасажирський" у столиці вирушив у перший рейс поїзд за маршрутом Київ - Авдіївка. Старт відбувся о 19:19 у неділю.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці".

Перед відправкою поїзда відбулася церемонія офіційного старту. Під час неї першому пасажиру вручили сертифікат на безкоштовну поїздку.

Поїзд буде здійснювати рух за маршрутом 316 0 з зупинками в Кам'янці, Дніпрі, Покровську. Прибуття в Авдіївку заплановано на 9:10 понеділка.

Вартість квитків у купе становить близько 390 гривень залежно від дня поїздки, плацкарт - 231 грн.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 14 грудня, "Укрзалізниця" запустить поїзд за маршрутом Львів - Ужгород. Його час буде підлаштовано під розклад поїзда Київ - Славське.

Також "УЗ" запускає додатковий поїзд за маршрутом Миколаїв - Рахів. Він курсуватиме під час новорічних свят.