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Київ завтра накриє дощ з грозою

Автор: Анастасія Рокитна

Погода у Києві 9 черня знову буде дощова. У місті третій день поспіль йтимуть дощі, а також буде гроза.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Погода на середу

У середу в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13+15, вдень +23+25.

Зазначимо, що у всіх областях України цього тижня сильні дощі.

Нагадаємо, що через потужну зливу затопило вулиці Харкова та Херсона. Там вода переливалася через бордюри на дорогах.

Минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста.

Крім того, в селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою.

Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

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