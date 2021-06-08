Київ завтра накриє дощ з грозою

Погода у Києві 9 черня знову буде дощова. У місті третій день поспіль йтимуть дощі, а також буде гроза.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Зазначимо, що у всіх областях України цього тижня сильні дощі.

У середу в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ з грозою.

Нагадаємо, що через потужну зливу затопило вулиці Харкова та Херсона. Там вода переливалася через бордюри на дорогах.

Минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста.

Крім того, в селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою.

Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.