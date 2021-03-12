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Київ засипає снігом. В'їзд до столиці обмежать для вантажівок

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні Київ накрило сильним снігопадом. У зв'язку з цим ввели обмеження на в'їзд у столицю великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня.

"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь враховувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва", - повідомили комунальники.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у Києві різко погіршилася погода. З самого ранку в столиці спостерігався сильний вітер, а в обід почався снігопад. Також синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Раніше повідомлялося, що через негоду мер Києва закликав керівників підприємств оголосити короткий робочий день.

Також РБК-Україна писало, що вже завтра погода в країні покращиться. Очікується потепління, яке триватиме до 16 березня. Температура повітря підніметься місцями до +10 градусів. Проте потім знову очікується погіршення погодних умов - температура повітря не буде перевищувати 0+5 градусів вдень.

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