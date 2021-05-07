RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Київ запускає додаткові маршрути на поминальні дні: список

Автор: РБК-Україна

На поминальні дні Київ запускає додаткові маршрути громадського транспорту. Він буде підвозити людей до міських кладовищ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що перевезення здійснюватимуться з дотриманням протиепідемічних заходів. У місцях масового скупчення людей чергуватимуть відповідальні особи від КМДА, а біля кладовищ - патрульна поліція Києва та Київської області.

Крім того, 9 травня буде заборонена парковка на вулиці Електротехнічній і заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів по вулиці Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

Фото: перелік маршрутів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві після скасування локдауна запрацювали продуктові ярмарки. Але дотримання карантину будуть строго перевіряти.

Крім того, після скасування локдауну в Києві на вулиці вийшли додаткові патрулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київавтобуспоминальные дни