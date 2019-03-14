Київ закупить 26-метрові трамваї за півмільярда

Вагони виготовлятимуть у Львові

Львовский завод "Электрон" победил в тендере, который провело коммунальное предприятие "Киевпастранс" по закупке трамвайных вагонов для Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства экономического развития и торговли Украины в Twitter.

Согласно сообщению, "Электрон" будет поставлять 26-метровые низкопольные трамвайные вагоны для коммунального предприятия "Киевпастранс".

Концерн победил в тендере, где предложил свои услуги за 505,392 млн грн, добавили в министерстве.

Напомним, по данным Государственной служба статистики, проезд в городском транспорте в Украине за 2018 год подорожал 42,3% - с 3,12 грн до 4,44 грн. Самый дорогой билет в Киеве - 8 грн.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновило совместные рейды в общественном транспорте с Национальной полицией. Соответствующее решение было принято после того, как между пассажиром и контролером произошел конфликт. Такие меры должны защитить пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей.