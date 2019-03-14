Київ закупить 26-метрові трамваї за півмільярда

Фото: трамвай Електрон (nash-transport com)

Вагони виготовлятимуть у Львові

Львівський завод "Електрон" переміг у тендері, який провело комунальне підприємство "Київпастранс" із закупівлі трамвайних вагонів для Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання повідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у Twitter.

Згідно з повідомленням, "Електрон" постачатиме 26-метрові низькопідлогові трамвайні вагони для комунального підприємства "Київпастранс".

Концерн переміг в тендері, де запропонував свої послуги за 505,392 млн грн, додали в міністерстві.

Нагадаємо, за даними Державної служба статистики, проїзд у міському транспорті в Україні за 2018 рік подорожчав 42,3% - з 3,12 грн до 4,44 грн. Найдорожчий квиток у Києві - 8 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2019 року комунальне підприємство "Київпастранс" відновило спільні рейди у громадському транспорті з Національною поліцією. Відповідне рішення було прийняте після того, як між пасажиром та контролером стався конфлікт. Такі заходи повинні захистити пасажирів і співробітників від агресивних порушників.