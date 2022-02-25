Київ вступив у фазу оборони, - Кличко

Зазначимо, за даними МВС, в місто заходять ЗСУ, тож киян попросять не знімати та не викладати їх в мережу.

"Хочу закликати мешканців районів нашого міста (не залишайте домівки - ред.), щоб не наражатися на небезпеку. Місто вступило в фазу оборони. Деякі диверсійні групи проникли у місто. Усі, хто може захищати місто, має допомагати киянам відстояти Київ", - звернувся мер.

Тож Кличко закликав киян перебувати у приміщеннях будинку чи бомбосховищах. Йти в останні ще можна, як тільки почалася сирена, додав мер.

Мер також закликав киян зробити запаси води, їжі та речей першої потреби.

Нагадаємо, сьогодні над Києвом вночі було збито щонайменше дві російські ракети і винищувач СУ-27.

Крім того, сьогодні в спальному районі Києва почалася стрілянина.

Згодом стало відомо, що в Оболонському районі знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

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