До Києва для зустрічі з Зеленським прибудуть прем'єри Польщі, Чехії та Словенії

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок, 15 березня, відвідають Київ. Політики зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і главою уряду Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польського уряду.

Відзначається, що сьогодні Київ відвідають Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) і Петро Фіала (Чехія). Їх візит до столиці в Україну узгоджений з президентом Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

"Мета візиту - підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України та представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству", - йдеться в повідомленні.