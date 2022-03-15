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До Києва для зустрічі з Зеленським прибудуть прем'єри Польщі, Чехії та Словенії

Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок, 15 березня, відвідають Київ. Політики зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і главою уряду Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польського уряду.

Відзначається, що сьогодні Київ відвідають Матеуш Моравецький (Польща), Янез Янша (Словенія) і Петро Фіала (Чехія). Їх візит до столиці в Україну узгоджений з президентом Євроради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

"Мета візиту - підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України та представити широкий пакет підтримки українській державі і суспільству", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністри України, Литви та Польщі в рамках "Люблінського трикутника" уклали спільну декларацію, в якій засудили військове вторгнення Росії в Україну.

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